Ощадбанк приостановил работу в Торецке из-за российских обстрелов

В Торецке Донецкой области из-за опасности, связанной с усиленными российскими обстрелами города, приостановлена работа отделения Ощадбанка. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на начальницу филиала Донецкого областного управления банка Анну Прасол.



«Мы иногда приостанавливаем работу некоторых отделений банка в связи с опасностью. Например, сегодня у нас временно приостановлена работа отделения в городе Торецк. Пока приостановлена на месяц, на апрель», — сказала Прасол.



При этом она отметила, что если за апрель ситуация с безопасностью улучшится, то все будет восстановлено, и отделение заработает снова.



Руководительница областного филиала Ощадбанка констатировала, что сейчас в Донецкой области вместе с отделением в Торецке находятся 34 стационарных отделения Ощадбанка, которые предоставляют свои услуги клиентам.



Она пояснила, что среди 34-х стационарных отделений Ощадбанка есть два отделения — одно в Святогорске, второе — в поселке Богатырь, которые ничем не отличаются от стационарных, но их официальное документальное название — «мобильные помещения». Они так называются, потому что были «открыты быстро, без кучи документов через Национальный банк».

Читайте также: В Донецкой области открыли обновленное мобильное отделение банка

В начале марта оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Торецку.