Ощадбанк призупинив роботу в Торецьку через російські обстріли

У Торецьку Донецької області через небезпеку, пов'язану з посиленим російським обстрілом міста, призупинено роботу відділення Ощадбанку. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на начальницю філії Донецького обласного управління банку Ганну Прасол.



«Ми іноді зупиняємо роботу деяких відділень банку через небезпеку. Наприклад, сьогодні у нас тимчасово призупинено роботу відділення у місті Торецьк. Поки що припинена на місяць, на квітень», — сказала Прасол.



При цьому вона зазначила, що якщо за квітень ситуація з безпекою покращає, то все буде відновлено, і відділення запрацює знову.



Керівниця обласної філії Ощадбанку констатувала, що зараз у Донецькій області разом із відділенням у Торецьку знаходяться 34 стаціонарні відділення Ощадбанку, які надають свої послуги клієнтам.



Вона пояснила, що серед 34-х стаціонарних відділень Ощадбанку є два відділення — одне у Святогірську, друге — у селищі Богатир, які нічим не відрізняються від стаціонарних, але їхня офіційна документальна назва — «мобільні приміщення». Вони так називаються, бо були «відкриті швидко, без купи документів через Національний банк».

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На початку березня окупанти вдарили керованою авіабомбою по Торецьку.