Вблизи Бахмута военнослужащие уничтожили склад с боеприпасами и минами россиян

Украинские военнослужащие вблизи села Клещиевка, которое находится в Бахмутском районе Донецкой области, ликвидировали склад боеприпасов с минами российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе СтратКом ВСУ.



«Операторы БпЛА 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады обнаружили и поразили склад с боеприпасами и минами в посадке вблизи Клещиевки», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в Донецкой области операторы подразделения Сил специальных операций Украины уничтожили военную технику РФ, а также есть жертвы среди личного состава оккупационной армии.