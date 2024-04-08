Поблизу Бахмута військовослужбовці знищили склад із боєприпасами та мінами росіян

Українські військовослужбовці поблизу села Кліщіївка, що у Бахмутському районі Донецької області, ліквідували склад боєприпасів з мінами російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі СтратКом ЗСУ.



«Оператори БпЛА 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади виявили та вразили склад із боєприпасами та мінами у посадці поблизу Кліщіївки», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що на Донеччині оператори підрозділу Сил спеціальних операцій України знищили військову техніку РФ, а також є жертви серед особового складу окупаційної армії.