Из оккупированного Мариуполя в РФ захватчики вывезли 50 тысяч тонн грузов — горсовет

Оккупанты за последние три месяца из порта оккупированного Мариуполя вывезли 50 тыс. тонн грузов. В частности, россияне вывозят украденное зерно в РФ. Об этом передает городской совет.



Сообщается, что в так называемом «министерстве транспорта ДНР» сообщили, что недавно в один из российских портов было отправлено судно с 7600 тонн зерна.



По информации Мариупольского сопротивления, оккупанты в тестовом режиме запустили железную дорогу в направлении порта. Предположительно, отрабатывают тестовый прогиб из ММК им. Ильича и для вывоза металлолома по морю, и для поставки оружия на фронт.



«Оккупанты максимально эксплуатируют Мариуполь и близлежащие захваченные территории. После оккупации города, они вывезли уцелевшее оборудование, установки и даже музейные экспонаты, продолжают вывозить украинский металл и зерно. Все едет в Россию, которая это использует для своих экономических нужд», — сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



Ранее мы писали, что в Мариуполе захватчики до сих пор сносят многоэтажные дома, на месте которых остаются руины и котлованы.