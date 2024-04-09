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З окупованого Маріуполя до РФ загарбники вивезли 50 тисяч тонн вантажів, зокрема зерно — міськрада

09 квітня 2024, 15:59

З окупованого Маріуполя до РФ загарбники вивезли 50 тисяч тонн вантажів, зокрема зерно — міськрада

Окупанти за останні три місяці із порту окупованого Маріуполя вивезли 50 тис. тонн вантажів. Зокрема, росіяни вивозять вкрадене зерно до РФ. Про це повідомляє міська рада.

Повідомляється, що в так званому міністерстві транспорту ДНР повідомили, що нещодавно до одного з російських портів було відправлено судно з 7600 тонн зерна.

За інформацією Маріупольського спротиву, окупанти у тестовому режимі запустили залізницю у напрямку порту. Імовірно, відпрацьовують тестовий прогин із ММК ім. Ілліча і для вивезення металобрухту морем, і для постачання зброї на фронт.

«Окупанти максимально експлуатують Маріуполь та прилеглі захоплені території. Після окупації міста вони вивезли вціліле обладнання, установки та навіть музейні експонати, продовжують вивозити український метал та зерно. Все їде до Росії, яка це використовує для своїх економічних потреб», — повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше ми писали, що у Маріуполі загарбники досі зносять багатоповерхові будинки, на місці яких залишаються руїни та котловани.

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