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Війська РФ окупували село Первомайське під Авдіївкою

09 квітня 2024, 23:35

Війська РФ окупували село Первомайське під Авдіївкою

Захоплене село Первомайське на карті DeepState Захоплене село Первомайське на карті DeepState

Російські війська повністю захопили село Первомайське на Авдіївському напрямку Донецької області. Про це повідомляють російські «військори» та український проєкт DeepState.

Російською стороною було опубліковано відео, на якому видно, що військові РФ встановили свій прапор на зруйнованій споруді у Первомайському. Також на відео показано, що від села залишились одні руїни.

Російський ролик геолокував DeepState.

«Противник зумів проломити оборону стрілецького батальйону 59-ки та повністю окупував Первомайське, бої за яке почалися фактично ще в серпні 2022-го року. Село стало однією з найгарячіших точок у даній війні і коштувало ворогу великої ціни», — наголошується в повідомленні DeepState.

Аналітики додали, що «не малу ціну заплатили й наші оборонці, особливо хлопці зі славетної 59 ОМПБр, які відчайдушно трималися за кожен підвал та тримали оборону, навіть перебуваючи в повному оточені».

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