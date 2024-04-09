Захоплене село Первомайське на карті DeepState

Російські війська повністю захопили село Первомайське на Авдіївському напрямку Донецької області. Про це повідомляють російські «військори» та український проєкт DeepState.



Російською стороною було опубліковано відео, на якому видно, що військові РФ встановили свій прапор на зруйнованій споруді у Первомайському. Також на відео показано, що від села залишились одні руїни.

Війська РФ окупували село Первомайське під Авдіївкою, повідомляє DeepState https://t.co/m1d709Xkah pic.twitter.com/7cpiTCy7eq — Новини Донбасу (@novostidnua) April 9, 2024

Російський ролик геолокував DeepState.

«Противник зумів проломити оборону стрілецького батальйону 59-ки та повністю окупував Первомайське, бої за яке почалися фактично ще в серпні 2022-го року. Село стало однією з найгарячіших точок у даній війні і коштувало ворогу великої ціни», — наголошується в повідомленні DeepState.



Аналітики додали, що «не малу ціну заплатили й наші оборонці, особливо хлопці зі славетної 59 ОМПБр, які відчайдушно трималися за кожен підвал та тримали оборону, навіть перебуваючи в повному оточені».