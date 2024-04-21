Севастополь утром подвергся ракетной атаке

Сегодня утром, 21 апреля, во временно оккупированном Севастополе произошел ракетный обстрел. По сообщению так называемого главы города Михаила Развожаева, атаку удалось отбить.

Развожаев отметил, что пожарные потушили пожар.



«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — написал он.



Как сообщил Telegram-канал «Крымский ветер», удар был нанесен по одному или нескольким российским военным кораблям в Сухарной бухте.Известно, что вчера там стояли большие десантные корабли проекта 775 и еще один корабль.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после действий Украины в Черном море РФ перемещает ракетоносители на Каспий.