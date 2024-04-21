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Севастополь вранці зазнав ракетної атаки

21 квітня 2024, 11:59

Севастополь вранці зазнав ракетної атаки

Сьогодні вранці, 21 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі стався ракетний обстріл. За повідомленням так званого голови міста Михайла Развожаєва, атаку вдалося відбити.

Развожаєв зазначив, що рятувальники загасили пожежу.

Вранці на одному з кораблів на Північній стороні військові відбили атаку протикорабельної ракети. Від осколків, що впали, сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували», — написав він.

Як повідомив Telegram-канал «Кримський вітер», удару завдали по одному або декільком російським військовим кораблям у Сухарній бухті. Відомо, що вчора там стояли великі десантні кораблі проєкту 775 і ще одне судно.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що після дій України у Чорному морі РФ переміщує ракетоносії на Каспій.

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