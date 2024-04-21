Росіян у місті Часів Яр немає, ситуація контрольована — ЗСУ

Російські війська кілька місяців намагаються захопити Часів Яр, проте Сили оборони України контролюють ситуацію, у самому місті росіян немає. Про це повідомив речник ОК «Хортиця» Назар Волошин в ефірі національного телемарафону.



«Часів Яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку, зокрема, й на Часів Яр. Ситуація цілком контрольована, противника у місті немає», — сказав Волошин.



За його словами, штурмові групи росіян заїжджають на БМП (броньована машина піхоти – ред.), обстрілюють місто за допомогою артилерії та дронів. Крім того, останнім часом росіяни атакують за підтримки авіації, зокрема скидають ФАБи та КАБи.



Попри це, Збройні сили України продовжують стримувати окупантів та утримувати позиції.



Раніше ми писали, що у мережі поширили відео, на яких зафіксовані авіаудари російськими ВКС по Часовому Яру Донецької області. Ці відео виклали z-канали.