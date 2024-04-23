У Дніпрі піднявся стовп диму: в місті оголосили небезпеку ракетного удару

Стовп диму у Дніпрі: загроза ракетного удару

У Дніпрі пролунали звуки вибухів, місцеві жителі попередньо зафіксували уламки збитої ракети, а також чорний дим за межами міста.



Перед атакою у командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про підліт до Дніпра російської ракети.



Після чого люди почали викладати у соцмережі результати «прильоту». Перед ударом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що у Дніпровському районі захисники збили безпілотник – «Орлан-10».



Раніше вранці, 23 квітня, російська армія знову атакувала Селидівську громаду на Донеччині.