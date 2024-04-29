Оккупанты ежедневно атакуют Часов Яр: сколько людей остается в городе

Российские войска атакуют город Часов Яр с помощью артиллерии, авиации и минометов. Оставаться в населенном пункте достаточно опасно, однако многие жители не решаются на эвакуацию. Об этом рассказал глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус в эфире Суспільне. Студія.



По его словам, в городе проживает 682 человека, с каждым днем доставлять гуманитарную помощь все труднее, также все меньше людей согласны выехать.



«Люди оставляют заявки, но в последнее время их снова стало гораздо меньше. Если перед этим каждый день 2-3 человека мы вывозили, и нам помогали волонтеры, потому что сами мы не успевали, то сейчас несколько дней уже снова ни одного человека мы не вывезли и нет никаких заявок на эвакуацию», — отметил он.



Чаус добавил, что ситуация в городе очень сложная из-за обстрелов.



«Ежедневные обстрелы, которые продолжаются фактически уже больше двух месяцев, не утихают. Враг использует весь свой арсенал», — резюмировал глава Часовоярской ГВА.



Ранее мы писали, что перед ВС РФ поставили задачу захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, когда в России отмечают День Победы. И в атаку они бросают все свои силы.