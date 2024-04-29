Росіяни щодня атакують Часів Яр: скільки людей залишається у місті

Російські війська атакують Часів Яр за допомогою артилерії, авіації та мінометів. Залишатися у місті дуже небезпечно, проте багато жителів не наважуються на евакуацію. Про це розповів голова Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в ефірі Суспільне. Студія.



За його словами, у місті проживає 682 людини, з кожним днем доставляти гуманітарну допомогу все важче, також дедалі менше містян згодні виїхати.



«Люди залишають заявки, але останнім часом їх знову поменшало. Якщо перед цим щодня 2-3 особи ми вивозили, і нам допомагали волонтери, тому що самі ми не встигали, то зараз кілька днів вже знову жодної людини ми не вивезли і немає жодних заявок на евакуацію», — зазначив він.



Чаус додав, що ситуація у місті дуже складна через обстріли.



«Щоденні обстріли, які тривають фактично вже понад два місяці, не вщухають. Ворог застосовує увесь свій арсенал», — резюмував голова Часовоярської МВА.



Раніше ми писали, що ЗС РФ мають завдання – захопити Часів Яр на Донеччині до 9 травня, коли в Росії відзначають День Перемоги.