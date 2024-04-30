Росіяни атакували Харків: влучили у житловий район – один загиблий, дев'ятеро поранених

Атака на Харків. Фото: ДСНС

Харків сьогодні вранці, 30 квітня, перебуває під ударом росіян — зафіксовано два прильоти. Одна людина загинула, дев'ятьох поранено. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Росіяни вдарили по цивільних об'єктах у Київському та Холодногірському районах.

«Дев'ятеро людей поранено і одна людина загинули внаслідок ворожого обстрілу авіабомбами Харкова. Загиблий – 24-річний цивільний чоловік, працював на підприємстві. Був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Пішов із життя внаслідок осколкового поранення», – розповів Терехов.

За словами міського голови, серед дев'яти поранених до медичних закладів доправлено трьох жінок віком 28, 38, 40 років і одного 42-річного чоловіка — усі з вибуховими травмами.

Також шістьом людям надали допомогу на місці, у переважної більшості з них гостра реакція на стрес.

Крім того, у Київському районі пошкоджені понад 40 гаражів, спалахнули 3 легкові автомобілі, пошкоджено ще 6.