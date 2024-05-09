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Вночі безпілотники атакували нафтобазу в Краснодарському краї Росії: почалася пожежа

09 травня 2024, 07:57

Вночі безпілотники атакували нафтобазу в Краснодарському краї Росії: почалася пожежа

Внаслідок атаки безпілотників на нафтобазі в Краснодарському краї Росії почалася пожежа. Фото: Baza Внаслідок атаки безпілотників на нафтобазі в Краснодарському краї Росії почалася пожежа. Фото: Baza

Нафтобаза в Краснодарському краї РФ зазнала ударів БПЛА в ніч проти 9 травня. Про це повідомило видання Baza.

«За словами жителів селища Юрівка, атака на найближчу нафтобазу розпочалася близько другої години ночі. На цей момент повідомляється про 7 безпілотників», —  йдеться у повідомленні.

Момент вибуху одного із дронів потрапив на відео.

За даними оперативного штабу, в атаці брали участь щонайменше 6 БПЛА. Стверджуєтья, що вони були приборкані, проте деякі з них упали на територію нафтобази. В результаті почалася пожежа — пошкоджено кілька резервуарів.

«Наразі на місці пожежі працюють співробітники оперативних служб. За попередньою інформацією, постраждалих немає», — пише Baza.

Раніше повідомлялося, що Краснодарський край РФ в ніч проти 27 квітня атакували безпілотники. Внаслідок атаки БПЛА почалася пожежа на кількох об'єктах. Серед них нафтопереробні заводи і, як стверджують місцеві жителі, військовий аеродром.

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