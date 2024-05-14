Силы ПВО Украины сбили за ночь все 18 ударных БПЛА РФ

ПВО Украины ночью сбило все БПЛА РФ. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 14 мая 2024 года российские войска атаковали Украину 18 ударными БПЛА типа Shahed-131/136, сообщил Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.



«Россия атаковала Украину 18 ударными БПЛА из мыса Чауда и одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма», — написал Олещук.



В результате противовоздушного боя были сбиты все 18 «шахедов» в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей.







Ранее российские военные 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.