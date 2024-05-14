Сили ППО України збили за ніч усі 18 ударних БПЛА РФ

ППО України вночі збило все БПЛА РФ. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 14 травня 2024 року російські війська атакували Україну 18 ударними БПЛА типу Shahed-131/136,– повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



«Росія атакувала Україну 18 ударними БПЛА з мису Чауда та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму», – написав Олещук.



Внаслідок протиповітряного бою збиті всі 18 «шахедів» у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.







Раніше російські військові 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області.