РФ ночью нанесла ракетный удар по Покровску на Донетчине: погибла супружеская пара, их 10-летний сын ранен

Последствия ракетного удара РФ по Покровску. Фото: Донецкая областная прокуратура

21 мая в 23:00 войска РФ нанесли ракетный удар по территории города Покровск. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Ракета ударила по двору частного дома, где жила семья. Погибли 52-летний мужчина и его жена 46 лет, а их 10-летний сын получил минно-взрывную травму. Кроме того, в результате взрыва ранен 24-летний житель соседнего дома. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Взрывом повреждены 3 частных дома и газопровод. Предварительно, российские оккупанты применили для атаки ракету «Искандер».

Напомним, что днем 21 мая российские войска атаковали окрестности города Славянск Донецкой области.