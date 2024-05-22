РФ вночі завдала ракетного удару по Покровську на Донеччині: загинуло подружжя, 10-річний син поранений

Наслідки ракетного удару РФ по Покровську. Фото: Донецька обласна прокуратура

21 травня о 23:00 війська РФ завдали ракетного удару по території міста Покровськ. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Ракета влучила у двір приватного будинку, де мешкала родина. Загинули 52-річний чоловік та його дружина 46 років, а їхній 10-річний син дістав мінно-вибухову травму. Крім того, внаслідок вибуху поранено 24-річного мешканця сусіднього будинку. Постраждалих доправили до лікарні та надали медичну допомогу.

Вибухом пошкоджено 3 приватні будинки та газопровід. Попередньо, російські окупанти застосували для атаки ракету «Іскандер».

Нагадаємо, що вдень 21 травня російські війська атакували околиці міста Слов'янськ Донецької області.