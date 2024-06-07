Войска России за сутки ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины: один человека погиб, еще четыре – ранены

За 6 июня российские оккупанты убили одного человека на Донетчине – в городе Часов Яр. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Также за прошлые сутки четыре человека получили ранения – в городах Часов Яр и Торецк, селах Торское и Зеленое Поле.

Всего, по данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабного российского вторжения на Донетчине погибли 1992 человека, еще 4995 – получили ранения. Количество жертв и пострадавших подается без учета оккупированных городов Мариуполь и Волноваха.

Напомним, что в результате обстрелов Донецкой области 5 июня погибли четыре человека, еще 14 – ранены.