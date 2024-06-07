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Війська Росії за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини: одна людина загинула, ще чотири – поранені

07 червня 2024, 09:12

Війська Росії за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини: одна людина загинула, ще чотири – поранені

За 6 червня російські окупанти вбили одну людину на Донеччині – у місті Часів Яр. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Також минулої доби чотири людини отримали поранення – у містах Часів Яр та Торецьк, селах Торське та Зелене Поле.

Загалом, за даними Донецької ОВА, з початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинули 1992 людини, ще 4995 – отримали поранення. Кількість жертв та постраждалих подається без урахування окупованих міст Маріуполь та Волноваха.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів Донецької області 5 червня загинули четверо людей, ще 14 – поранені.

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