Экоцид в Мариуполе: оккупанты превратили реку Кальчик в болото

Река Кальчик в Мариуполе. Фото: Мариупольский горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе река Кальчик пересыхает и превращается в настоящее болото. Жители жалуются на катастрофическое состояние реки. Об этом сообщили в пресс-службе Мариуполького горсовета.



Как известно, захватчики в декабре 2023 года построили перекрытия через реку. Именно из-за этого большая часть Кальчика была просто засыпана землей со шлаком.



Кроме того, в районе поселка Речное Кальмиусского района в реку сбрасывают отходы с бетонного завода.



«Река загрязняется из-за канализационных стоков, которые регулярно стекают в нее. Недавно оккупанты сообщили, что в Кальчике обнаружено наличие холероподобного вибриона», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в Мариуполе фиксируют рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями.