Екоцид у Маріуполі: окупанти перетворили річку Кальчик на болото

Річка Кальчик у Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі річка Кальчик пересихає і перетворюється на справжнє болото. Жителі скаржаться на катастрофічний стан річки. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міськради.



Як відомо, загарбники у грудні 2023 року збудували перекриття через річку. Саме через це більша частина Кальчика була просто засипана землею зі шлаком.



Крім того, біля селища Річне Кальміуського району у річку скидають відходи з бетонного заводу.



«Річка забруднюється через каналізаційні стоки, які регулярно стікають до неї. Нещодавно окупанти повідомили, що у Кальчику виявлено наявність холероподібного вібріона», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що у Маріуполі фіксують зростання захворюваності на гострі кишкові інфекції.