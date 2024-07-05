В оккупированном Мариуполе возросло количество острых кишечных инфекций

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области фиксируют рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



По словам представителя так называемого управления службы по надзору за защитой прав потребителей и благополучием человека Александра Хоруженко, это связано с несоблюдением горожанами гигиенических норм, а также хранения скоропортящихся продуктов.



В свою очередь в горсовете отметили, что продукты портятся из-за отсутствия электроэнергии, в частности, света может не быть неделями.



Кроме того, в городе есть проблемы с водой и водоснабжением, качество не соответствует санитарным нормам.



«В подвалах домов канализационные порывы. По улицам течет канализация, стоки попадают в реку и море. Во дворах много стихийных свалок», — резюмировали в ведомстве.



Ранее мы писали, что в Мариупольском городском совете сообщили, что во временно захваченном городе может произойти вспышка холеры. Известно, в каких водоемах опасно купаться.