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Німеччина збирається вдвічі скоротити військову допомогу Україні наступного року

17 липня 2024, 10:27

Німеччина збирається вдвічі скоротити військову допомогу Україні наступного року

Кабінет міністрів Німеччини планує схвалити бюджет на 2025 рік після місяців суперечок, сподіваючись, що сильне економічне піднесення допоможе йому скоротити розрив у 17 млрд євро між прогнозованими видатками та доходами. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що найбільша економіка єврозони уникла рецесії на початку року, але зростання виявилося повільнішим, ніж очікувалося, і уряд Німеччини, як і Великобританії та Франції, щосили намагається закрити бюджетну діру.

Бюджет наступного року буде менш щедрим для України: уряд скоротить військову допомогу країні до 4 млрд євро із приблизно 8 млрд євро у 2024 році, йдеться у проекті бюджету, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Бюджет на 2025 рік містить середньострокове фінансове планування до 2028 року, коли має закінчитися спеціальний фонд збройних сил, необхідний для досягнення мінімальних цілей витрат НАТО.

Через кілька днів після вторгнення Росії в Україну в 2022 році канцлер Олаф Шольц оголосив про Zeitenwende (німецькою «історичний поворотний момент»), який передбачає створення спеціального фонду у розмірі 100 млрд євро для модернізації армії та досягнення контрольного показника НАТО з витрат на оборону, еквівалентного 2% від внутрішнього валового продукту.

У 2028 році в регулярному бюджеті буде дефіцит у розмірі 39 млрд. євро, а для досягнення мети НАТО без спеціального фонду буде потрібно 28 млрд. євро, повідомили джерела в міністерстві фінансів. За даними джерел, у 2026 та 2027 роках буде дефіцит фінансування у розмірі 13 млрд євро.

Нагадаємо, прем'єр Баварії Маркус Зедер заявив, що Німеччина готова відправляти військовозобов'язаних українців на батьківщину, якщо Київ про це попросить.

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