Войска РФ продвинулись вблизи села в Покровском районе — DeepState

Российские военные продвинулись вблизи села Тимофеевка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.
«Враг продвинулся возле Тимофеевки», — говорится в сообщении.
Ранее военные аналитики рассказывали, что войска России продвинулись в городе Зализное и поселке Нью-Йорк Донецкой области. Также оккупанты продвинулись возле поселков Пантелеймоновка и Калиновка на Донетчине.
Кроме того, россияне оккупировали село Прогресс в Донецкой области.
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