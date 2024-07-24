Войска РФ продвинулись вблизи села в Покровском районе — DeepState

Оккупанты продвинулись возле села на Донетчине. Фото: DeepState

Российские военные продвинулись вблизи села Тимофеевка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.



«Враг продвинулся возле Тимофеевки», — говорится в сообщении.



Ранее военные аналитики рассказывали, что войска России продвинулись в городе Зализное и поселке Нью-Йорк Донецкой области. Также оккупанты продвинулись возле поселков Пантелеймоновка и Калиновка на Донетчине.



Кроме того, россияне оккупировали село Прогресс в Донецкой области.