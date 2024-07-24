Війська РФ просунулися поблизу села в Покровському районі — DeepState

Російські військові просунулися поблизу села Тимофіївка Покровського району Донецької області. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.
«Ворог просунувся біля Тимофіївки», — йдеться у повідомленні.
Раніше військові аналітики розповідали, що війська Росії просунулися у місті Залізне та селищі Нью-Йорк Донецької області. Також окупанти просунулися біля селищ Пантелеймонівка та Калинівка на Донеччині.
Крім того, росіяни окупували село Прогрес на Донеччині.
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