Бійцям 31-ї бригади ЗСУ вночі вдалося прорватися з оточення поблизу Прогресу на Донеччині – DeepState

Місце прориву з оточення бійців 31-ї бригади ЗСУ поблизу Прогресу. Фото: карта DeepState

Вночі 25 липня бійцям 31-ї механізованої бригади ЗСУ вдалося прорватися з оточення поблизу села Прогрес Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Вчора, 24 липня, близько 14:00, як і прогнозувалося, ряд спостережних пунктів 1-го та 3-го батальйонів 31-ї ОМБр потрапив у повне оточення. Командир бригади так і не віддав наказу на прорив, тому особовий склад, який перебував в тому районі, поставив його перед фактом, що прориватиметься з боєм.

Завдяки злагодженим діям артилерії, аеророзвідки та суміжних сил, а також під управлінням офіцерів на місцях бійці з 1-го та 3-го батальйонів змогли прорватися з оточення у повному складі.

«Це була дуже нервова та важка операція. Затримка хоча б на кілька годин могла призвести до другого кільця оточення. Не треба пояснювати, скільки інформаційних приводів здобула б російська пропаганда. Найголовніше – бійці живі та продовжують стримувати ворога», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState повідомили про спробу російських військ оточити бійців 31-ї бригади поблизу Прогресу.