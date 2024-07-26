Из Макеевки на Луганщине эвакуировали последних жителей: она уничтожена на 99%

Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор. Фото: личная страница Лысогора в Телеграм

До недавнего времени в селе Макеевка Луганской области оставалось трое местных жителей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, одному мужчине помогли уехать в минувшее воскресенье, 21 июля.

«Сейчас удалось эвакуировать последних двоих. Это 70-летняя женщина и 67-летний мужчина. Они уже в Харьковской области у родственников. Краснореченская военная администрация помогает им всем необходимым. Этим людям удалось спасти жизнь, но они находились в Макеевке до последнего – в населенном пункте, который россияне уже разрушили на 99%. На сегодняшний день там уже не осталось ни одного жителя. Бои идут совсем рядом. Поэтому мы ежедневно настаиваем на эвакуации из других сел, пока это относительно безопасно», – рассказал начальник ЛОВА.

Напомним, что ранее Артем Лысогор заявил о том, что Макеевка стала эпицентром боев на Луганщине.