З Макіївки на Луганщині евакуювали останніх жителів: село знищене на 99%

Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор. Фото: особиста сторінка Лисогора у телеграмі

Донедавна в селі Макіївка Луганської області залишалося троє місцевих жителів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, одному чоловікові допомогли виїхати минулої неділі, 21 липня.

«Наразі вдалося евакуювати останніх двох. Це 70-річна жінка та 67-річний чоловік. Вони вже на Харківщині у родичів. Красноріченська військова адміністрація допомагає їм усім необхідним. Цим людям вдалося врятувати життя, але вони перебували у Макіївці до останнього – у населеному пункті, який росіяни вже зруйнували на 99%. На сьогодні там уже не залишилося жодного жителя. Бої йдуть зовсім поряд. Тому ми щодня наполягаємо на евакуації з інших сіл, доки це відносно безпечно», – розповів начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що раніше Артем Лисогор заявив про те, що Макіївка стала епіцентром боїв на Луганщині.