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Расстояние от линии фронта до Мирнограда Донецкой области сократилось до 11,5 километров

26 июля 2024, 12:25

Расстояние от линии фронта до Мирнограда Донецкой области сократилось до 11,5 километров

От линии фронта до Мирнограда Донецкой области осталось менее 1,5 километров. Карта: DeepState От линии фронта до Мирнограда Донецкой области осталось менее 1,5 километров. Карта: DeepState

Согласно последнему обновлению карты от украинского военно-аналитического ресурса DeepState, расстояние от линии активных боевых действий до Мирнограда Донецкой области сократилось до чуть менее 11,5 километров.

За последние сутки продвижение российских войск в сторону города составило почти 500 метров.

Ранее ресурс сообщил, что российская армия продвинулась возле села Прогресс Донецкой области. Также оккупанты продвинулись возле поселка Желанное, сел Лисичное, Веселое и Пантелеймоновка на Донетчине.

Напомним, ночью 25 июля бойцам 31-й механизированной бригады ВСУ удалось прорваться из окружения вблизи села Прогресс.

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