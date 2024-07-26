Відстань від лінії фронту до Мирнограду на Донеччині скоротилася до 11,5 кілометрів

Від лінії фронту до Мирнограду на Донеччині залишилося менше 11,5 кілометрів. Карта: DeepState

Згідно з останнім оновленням карти від українського військово-аналітичного ресурсу DeepState, відстань від лінії активних бойових дій до Мирнограду Донецької області скоротилася на трохи менше 11,5 кілометрів.

За останню добу просування російських військ у бік міста склало майже 500 метрів.

Раніше ресурс повідомив, що російська армія просунулась біля села Прогрес на Донеччині. Також окупанти просунулися біля селища Желанне, сіл Лисичне, Веселе та Пантелеймонівка на Донеччині.

Нагадаємо, вночі 25 липня бійцям 31-ї механізованої бригади ЗСУ вдалося прорватися з оточення поблизу села Прогрес.