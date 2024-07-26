Пам'ятник російському військовому, який вбивав жителів Маріуполя. Фото: Маріупольська міська рада

У захопленому Маріуполі на одній із ділянок проспекту Миру, де загарбники роблять «Алею героїв», встановили погруддя російського військового Едуарда Дьяконова. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Дьяконов родом із російського міста Іркутськ, загинув у Маріуполі 24 березня 2022 року під час захоплення міста.



Інтернет-видання The Insider вказувало на те, що проросійські джерела поширили суперечливу інформацію щодо обставин загибелі Дьяконова. За першою версією, загін Дьяконова проводив зачистку будинку в Маріуполі, і поруч із Дьяконовим упала підствольна граната; за другою — Дьяконов прикривав відхід групи і побачив гранату без чеки; за третьою — Дьяконов лежав пораненим і накрив гранату своїм тілом, зберігши життя 13 товаришів по службі.



У повідомленні міськради Дьяконова звинуватили у вбивстві мирних людей.



«Тепер загарбники намагаються зробити з вбивці «героя» та навʼязати це маріупольцям, які виживали під російськими обстрілами. У кожній родині є загиблі родичі, друзі та колеги. Одночасно окупанти намагаються максимально русифікувати окупований Маріуполь та знищити усе, що нагадує про його приналежність до України», — йдеться у повідомленні.



У міській раді нагадали, що окупанти вже демонтували пам’ятник жертвам Голодомору, захисникам України та знищили усі мурали.



«Замість цього вони встановлюють пам’ятні знаки вбивцям та вже проводять опитування щодо пам’ятників Леніну, Сталіну та Катерині II», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону «Східний».