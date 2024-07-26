Зима будет тяжелой, правительство сфокусирует внимание на прифронтовых регионах — Верещук

Верещук рассказала о работе на прифронтовых регионах. Фото: Минреинтеграции

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что сейчас украинское правительство должно сосредоточиться на ситуации в прифронтовых регионах. Об этом рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук.



Во время рабочей поездки на прифронтовую Херсонщину, Николаевщину и в Кривой Рог в фокусе внимания были вопросы гуманитарного реагирования, подготовки к зиме, а также поддержка ветеранов и переселенцев.



По словам Верещук, особенностью прифронтовых территорий являются обстрелы, поврежденная инфраструктура, а также сложная социально-экономическая ситуация. Много вызовов относительно энергообеспечения.



«Мы понимаем, что зима будет тяжелой. И наша задача как правительства — сфокусировать внимание на прифронтовых регионах», — отметила она.



Ранее мы писали, что в ночь на 16 июля вышли из строя два трансформатора Южноукраинской АЭС. Как сообщили источники издания NV в Верховной Раде, почти половину суток не работали реакторы.