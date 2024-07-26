Зима буде важка, уряд сфокусує увагу на прифронтових регіонах — Верещук

Верещук розповіла про роботу у прифронтових регіонах. Фото: Мінреінтеграції

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що зараз український уряд має зосередитись на ситуації у прифронтових регіонах. Про це розповіла віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.



Під час робочої поїздки на прифронтову Херсонщину, Миколаївщину та Кривий Ріг у фокусі уваги були питання гуманітарного реагування, підготовки до зими, а також підтримка ветеранів та переселенців.



За словами Верещук, особливістю прифронтових територій є обстріли, пошкоджена інфраструктура, а також складна соціально-економічна ситуація. Багато викликів стосовно енергозабезпечення.



«Ми розуміємо, що зима буде тяжкою. І наше завдання як уряду — сфокусувати увагу на прифронтових регіонах», — наголосила Верещук.



Раніше ми писали, що в ніч на 16 липня вийшли з ладу два трансформатори Південноукраїнської АЕС. Як повідомили джерела видання NV у Верховній Раді, майже половину доби не працювали реактори.