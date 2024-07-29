Українські дрони пошкодили чотири електропідстанції в Курській області РФ

Сили оборони України вразили кілька тягових електропідстанцій у Курській області РФ: там спостерігаються перебої зі світлом. Про такі результати минулого тижня розповіли у Генштабі ЗСУ.



«Нещодавно вражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників у Курській області. Є інформація про роботу в галузі систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням у Понирівському, Курському та Сонцівському районах Курської області», — повідомили у Генштабі.



Над операцією працювали засоби Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України (ЦСО «А» СБУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.



Українські військові нагадали, що російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною метою для Сил оборони.