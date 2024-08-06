Ракет власного виробництва буде більше: Зеленський провів Ставку

Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача 6 серпня обговорювалося питання виробництва власних дронів та ракет. За словами Зеленського, направлено додаткове фінансування на ракетну програму. Про це повідомив президент України у своєму Telegram.



«Власні дрони та ракети. Потреба сил оборони до кінця року і динаміка виробництва. Рішенням Ставки надіслали додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше», — зазначив він.



Також міністр оборони Рустем Умєров доповідав про насичення зброєю та технікою додаткових бригад. Глава держави додав, що продовжується активна робота з партнерами.



Раніше ми писали, що в ніч на 6 серпня 2024 року Росія вдарила 4-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 по Київській області, 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 і 16-ма ударними БпЛА Shahed.