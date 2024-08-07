Трасса Покровск – Константиновка находится под контролем ВСУ — Нацгвардия

Трасса Покровск — Константиновка остается под контролем Вооружённых сил Украины. Фото: NV

Силы обороны сохраняют контроль над трассой Покровск — Константиновка в Донецкой области, несмотря на ожесточенное давление российских войск. Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

«Одна из задач [россиян] — перерезание трассы Покровск — Константиновка, или взятие ее под огневой контроль. В настоящее время ситуация контролируемая», — сказал Музычук.

Он заявил, что противник пытается получить огневой контроль над этим участком, однако до сих пор ему это не удалось.

Ранее сообщалось, что агрессор продвинулся возле населенного пункта Никольское, в Нью-Йорке и Желанном Донецкой области.