Траса Покровськ – Костянтинівка знаходиться під контролем ЗСУ — Нацгвардія

Траса Покровськ – Костянтинівка залишається під контролем Збройних сил України. Фото: NV

Сили оборони зберігають контроль над трасою Покровськ — Костянтинівка на Донеччині, незважаючи на запеклий тиск російських військ. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив представник Національної гвардії України Руслан Музичук.

«Одне із завдань [росіян] – перерізання траси Покровськ – Костянтинівка, або взяття її під вогневий контроль. Наразі ситуація контрольована», — сказав Музичук.

Він заявив, що противник намагається отримати вогневий контроль над цією ділянкою, проте досі йому це не вдалося.

Раніше повідомлялося, що агресор просунувся біля населеного пункту Микільське, у Нью-Йорку та Желанному Донецькій області.