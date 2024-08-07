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Траса Покровськ – Костянтинівка знаходиться під контролем ЗСУ — Нацгвардія

07 серпня 2024, 11:56

Траса Покровськ – Костянтинівка знаходиться під контролем ЗСУ — Нацгвардія

Траса Покровськ – Костянтинівка залишається під контролем Збройних сил України. Фото: NV Траса Покровськ – Костянтинівка залишається під контролем Збройних сил України. Фото: NV

Сили оборони зберігають контроль над трасою Покровськ — Костянтинівка на Донеччині, незважаючи на запеклий тиск російських військ. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив представник Національної гвардії України Руслан Музичук.

«Одне із завдань [росіян] – перерізання траси Покровськ – Костянтинівка, або взяття її під вогневий контроль. Наразі ситуація контрольована», — сказав Музичук.

Він заявив, що противник намагається отримати вогневий контроль над цією ділянкою, проте досі йому це не вдалося.

Раніше повідомлялося, що агресор просунувся біля населеного пункту Микільське, у Нью-Йорку та Желанному Донецькій області.

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