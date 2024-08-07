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У Мирнограді ситуація погіршується, але здійснили ремонт дороги: в адміністрації пояснили

07 серпня 2024, 11:59

У Мирнограді ситуація погіршується, але здійснили ремонт дороги: в адміністрації пояснили

Дорога в Мирнограді після ремонту. Кадр із відео Дорога в Мирнограді після ремонту. Кадр із відео

У Мирнограді на Донеччині провели ямковий ремонт доріг. Це було зроблено для того, щоб мешканці змогли безпечно евакуюватись. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк в інтерв'ю місцевому телеканалу «Орбіта».

«Це резервна дорога на мікрорайон так званої групи мікрорайонів, яку називають «Доманською», бо, якщо будуть обстріли територією мікрорайону, буде небезпечно виїжджати чи заїжджати вулицею Пугачова. Тому зробили резервну дорогу, яка з тильного боку мікрорайону», — уточнив він.

За словами Третьяка, цей шлях служить для евакуації людей, а також для машин технічного обслуговування.

Крім того, жити та працювати у місті стає небезпечно, у Мирнограді закриваються магазини, а люди шукають можливості виїхати. Станом на ранок 6 серпня у місті перебувало 2257 дітей, а чотири дні тому їх було на 152 більше.



Раніше ми писали, що одне із завдань російських військ — перерізати трасу «Покровськ-Костянтинівка» або взяти її під вогневий контроль.

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