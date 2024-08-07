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ВСУ заняли три населенных пункта в Суджанском районе Курской области — Z-паблики

07 августа 2024, 09:15

ВСУ заняли три населенных пункта в Суджанском районе Курской области — Z-паблики

Украинским войскам удалось захватить три населённых пункта в Курской области России. Карта: ASTRA Украинским войскам удалось захватить три населённых пункта в Курской области России. Карта: ASTRA

В Суджанском районе Курской области РФ украинские войска заняли три населенных пункта: Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово.

Об этом со ссылкой на российские Z-паблики пишет сегодня издание ASTRA.

«В Курской области сохраняется тяжелая ситуация в Суджанском районе. По информации от наших источников, украинским формированиям все-таки удалось закрепиться в приграничной зоне, несмотря на интенсивные удары и атаки российских войск.На северо-западном участке подразделения противника заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. Линия контроля на трассе Рыльск — Суджа достоверно неизвестна: судя по всему, после уничтожения бронегруппы украинские формирования отступили. Юго-восточнее противник смог расширить зону контроля вдоль трассы 38К-004, продвинувшись по направлению к западном пригороду Суджи — Гончаровке. По неподтвержденным данным, в населенном пункте идут бои. Напряженная ситуация сохраняется в хуторе Олешня — там российские военнослужащие практически в полном окружении ведут ожесточенные бои с численно превосходящим противником. По предварительной информации, всего на подконтрольной ВСУ территории Курской области находится до 400 членов украинских формирований. При этом командование противника продолжает перебрасывать резервы на участок. Также фиксируется крупное скопление украинских формирований в Юнаковке, откуда они через Басовку направляются в Свердликово, либо через МАПП Суджа в сторону Гончаровки. Всего вдоль границы командование ВСУ сосредоточило до двух тысяч членов украинских формирований», — пишет российский Z-канал «Рыбарь». 

Частично эту информацию подтверждает телеграм-канал «Оперативные сводки». 

«Ребят, про то, что они проникли в Свердликово, это правда, у меня там живут родня и одноклассница», — утверждает жительница Курской области, чью личность и место жительства подтвердило издание ASTRA, в местном чате. 

Тем временем в курских пабликах и каналах растет количество публикаций с просьбой найти и помочь вывезти родственников из населенных пунктов, которые, по данным местных жителей, остались полностью без связи — это: Заолешенка, Лебедевка, Свердликово и другие.

По словам родственницы жителей Свердликово в Суджанском районе, с которой ранее поговорила ASTRA, там до сих пор остаются ее бабушка с дедушкой. Связи с ними нет, в населенном пункте отсутствует свет, вода и газ. Выехать, по ее словам, смогли не все, а те, кто все же смог выбраться из атакованного села, выезжали на собственных автомобилях. 

Ранее глава области Смирнов заявил, что власти лишь «встречают население, которое покидает приграничные районы».

Напомним, 6 августа Министерство обороны РФ сообщило, что в район боестолкновения в Курской области РФ выдвинулись резервы российской группировки войск.  В российском ведомстве заявили, что утром 6 августа украинские войска якобы «после огневой подготовки силами до 300 человека из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали позиции подразделений прикрытия границы в районах села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Курской области».

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