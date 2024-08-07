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ЗСУ вклинилися на територію Курської області РФ на 10 кілометрів — Z-канали

07 серпня 2024, 12:58

ЗСУ вклинилися на територію Курської області РФ на 10 кілометрів — Z-канали

За інформацією російських телеграм-каналів, українські військові вклинилися на 10 кілометрів углиб Курської області РФ За інформацією російських телеграм-каналів, українські військові вклинилися на 10 кілометрів углиб Курської області РФ

Російські «військори» називають ситуацію у прикордонному Суджанському районі Курської області Росії «складною» після атаки українських військових. Видання Baza зібрало коментарі російських Z-каналів щодо поточної ситуації.

Телеграм-канал «Рибар» повідомив, що формування ЗСУ зайняли села Миколаєво-Дар'їнн, Дар'їне та Свердликове. У хуторі Олешня «напружена ситуація — там російські військовослужбовці практично в повному оточенні ведуть запеклі бої з супротивником, що чисельно перевершує». За даними каналу «Рибар», загалом до Курської області увійшли «400 членів українських формувань». Канал робить висновок, що «найближчим часом підрозділи ЗСУ спробують ще більше розширити зону контролю, незважаючи на втрати в живій силі та техніці, заради заповнення стрічки українських медіа ”успіхами” у боях на російській території, щоб затьмарити крах оборони ЗСУ на інших ділянках».

Телеграм-канал «Два майори» повідомляє, що за добу «знищено 16 бронемашин ЗСУ та двох ЗРК «Бук», а ЗСУ станом на 22:00, 06 серпня, «перебували в населених пунктах Дар'їне, Свердликове, Гоголівська та Гончарівка (фото тг-каналу ”Два майора”). Канал заявляє, що «наступна доба стане важкою. Ворог має на нашому боці не менше мотопіхотного батальйону, до двох тисяч осіб особового складу як другий ешелон, застосовує безліч дронів та засоби ППО та РЕБ».

Військор ВДТРК Олександр Сладков сьогодні вранці повідомив у своєму телеграм-каналі, що «загальна чисельність українського угруповання, що проривається вглиб Курської області, — до 900 осіб. Противник вклинився на територію Курської області на 10 кілометрів».

Сладков припускає, що ЗСУ мають дві мети:

«1. Закріпитися у селах ближче до райцентру та перетворити Суджу на другий Вовчанськ.

2. Спробувати прорватися у бік Курчатівської АЕС. ЗСУ били ракетами по Курчатову вночі. Ми всі збили (Тор, ”Панцир”)».

Воєнкор Юрій Котенок також вважає, що одна з кінцевих можливих цілей «усієї операції ЗСУ — саме місто Курчатов, атомна електростанція… Логіка така — взяти Курчатов і вести торг із РФ щодо Енергодару із ЗАЕС (Запорізька атомна електростанція знаходиться під контролем РФ — прим. ред.) і чого завгодно».

Воїнкор ВДТРК Євгеній Піддубний повідомляє, що «обстановка складна», «противник продовжує підтягувати великі сили до переднього краю. ЗСУ, зважаючи на все, всерйоз планують розвивати наступ і не залишають спроби утримати частину нашої території». Воєнкор публікує відео «вогневої поразки техніки ЗСУ» та повідомляє, що «тільки один невеликий російський загін ”Анвар” створив подвиг і знищив за ніч 12 одиниць бронетехніки противника».

Число постраждалих внаслідок масованих атак збройних сил України зросло до 28, повідомив заступник головного лікаря Курської обласної багатопрофільної клінічної лікарні з хірургічної роботи, головний позаштатний хірург області Андрій Локтіонов.

Лікар розповів, що переважно постраждали мирні жителі, які проживають у Суджанському та Коренівському районах.

Нагадаємо, 6 серпня Міністерство оборони РФ повідомило, що в район зіткнення в Курській області РФ висунулися резерви російського угруповання військ. У російському відомстві заявили, що вранці 6 серпня українські війська нібито «після вогневої підготовки силами до 300 осіб зі складу 22-ї механізованої бригади ЗСУ за підтримки 11 танків і понад 20 бойових броньованих машин атакували позиції підрозділів прикриття кордону в районах села Миколаєво-Дар. хутора Олешня Курської області».

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