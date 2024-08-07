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Путин назвал атаку ВСУ в Курской области «масштабной провокацией» и приказал принять «незамедлительные меры»

07 августа 2024, 15:50

Путин назвал атаку ВСУ в Курской области «масштабной провокацией» и приказал принять «незамедлительные меры»

Глава Кремля Владимир Путин приказал принять «незамедлительные меры» по разрешению ситуации в Курской области РФ. Фото: ТАСС Глава Кремля Владимир Путин приказал принять «незамедлительные меры» по разрешению ситуации в Курской области РФ. Фото: ТАСС

Спустя сутки после так называемого «прорыва» границы в Курской области глава Кремля Владимир Путин впервые выступил с реакцией. Во время заседания Совета безопасности в среду, 7 августа, он назвал это «масштабной провокацией» и ожидаемо обвинил во всем Украину.

«Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим совершил очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи», — заявил Путин.

По словам Путина, после заседания Совбеза он собирается провести совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области.

Также он поручил заместителю главы правительства Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области. 

 «Меры должны быть приняты немедленно», — подчеркнул Путин. 

Ранее сообщалось, что украинские войска вклинились на территорию Курской области РФ на 10 километров.

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