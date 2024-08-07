Путін назвав атаку ЗСУ у Курській області «масштабною провокацією» і наказав вжити «негайних заходів»

Глава Кремля Володимир Путін наказав вжити «негайних заходів» щодо вирішення ситуації в Курській області РФ. Фото: ТАСС

Через добу після так званого «прориву» кордону в Курській області глава Кремля Володимир Путін вперше виступив з реакцією. Під час засідання Ради безпеки у середу, 7 серпня, він назвав це «масштабною провокацією» та очікувано звинуватив у всьому Україну.

«Почати доведеться з подій у Курській області. Як відомо, київський режим здійснив чергову масштабну провокацію, веде невиборну стрілянину з різних видів зброї, у тому числі ракетної, по цивільним будівлям, житловим будинкам, машинам швидкої допомоги», — заявив Путін.

За словами Путіна, після засідання Ради безпеки він збирається провести нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації в Курській області.

Також він доручив заступнику глави уряду Денису Мантурову координувати роботу з надання допомоги мешканцям Курської області.

«Заходи мають бути ухвалені негайно», — наголосив Путін.

Раніше повідомляли, що українські війська вклинилися на територію Курської області РФ на 10 кілометрів.