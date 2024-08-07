Путін назвав атаку ЗСУ у Курській області «масштабною провокацією» і наказав вжити «негайних заходів»

Через добу після так званого «прориву» кордону в Курській області глава Кремля Володимир Путін вперше виступив з реакцією. Під час засідання Ради безпеки у середу, 7 серпня, він назвав це «масштабною провокацією» та очікувано звинуватив у всьому Україну.
«Почати доведеться з подій у Курській області. Як відомо, київський режим здійснив чергову масштабну провокацію, веде невиборну стрілянину з різних видів зброї, у тому числі ракетної, по цивільним будівлям, житловим будинкам, машинам швидкої допомоги», — заявив Путін.
За словами Путіна, після засідання Ради безпеки він збирається провести нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації в Курській області.
Також він доручив заступнику глави уряду Денису Мантурову координувати роботу з надання допомоги мешканцям Курської області.
«Заходи мають бути ухвалені негайно», — наголосив Путін.
Раніше повідомляли, що українські війська вклинилися на територію Курської області РФ на 10 кілометрів.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях