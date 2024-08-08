Україна розслідує обставини загибелі військовополоненого «азовця» у ростовській в'язниці

Правоохоронці розпочали розслідування обставин загибелі захисника полку «Азов» Олександра Іщенка. Як повідомлялося, чоловік загинув у російському полоні, на його тілі знайшли множинні травми.



Як повідомляє Офіс генерального прокурора, провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



В Офісі генпрокурора зазначають, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.



Правоохоронці продовжують невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєння жорстокого злочину.



«Інформація, яку ми маємо у кримінальних провадженнях, чітко вказує на те, що російські командири не лише не запобігають жорстокому поводженню з полоненими, а й заохочують такі злочини та безпосередньо віддають відповідні злочинні накази», — наголосив генеральний прокурор України Андрій Костін.



Усього правоохоронці розслідують вбивства 64 українських військовополонених збройними силами РФ, понад 2 200 військовополонених визнано постраждалими від тортур.

Раніше повідомлялося, що 55-річний військовополонений українець Олександр Іщенко, який був водієм у батальйоні «Азов», помер у СІЗО в російському Ростові-на-Дону.