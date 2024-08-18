Росіяни захопили село на Покровському напрямку — DeepState

Війська РФ окупували село Миколаївка на Покровському напрямку Донецької області. Про це повідомляє український проєкт DeepState.
На цьому ж напрямі росіяни просунулися біля Новожеланного та Желанного.
На Вугледарському напрямку російські війська просунулися біля Водяного.
Українські військові відкинули противника біля Отруби у Курській області.
Раніше ми писали, що українські військові відбили десятки російських штурмів на Покровському та Торецькому напрямках на Донеччині.
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