Росіяни захопили село на Покровському напрямку — DeepState

Армія РФ просувається на Покровському напрямі. Фото: DeepState

Війська РФ окупували село Миколаївка на Покровському напрямку Донецької області. Про це повідомляє український проєкт DeepState.



На цьому ж напрямі росіяни просунулися біля Новожеланного та Желанного.



На Вугледарському напрямку російські війська просунулися біля Водяного.



Українські військові відкинули противника біля Отруби у Курській області.



Раніше ми писали, що українські військові відбили десятки російських штурмів на Покровському та Торецькому напрямках на Донеччині.