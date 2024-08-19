В Мирнограде больница уже завтра перестанет принимать пациентов. Куда их перенаправят

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Фото: личная страница Филашкина в Телеграм

19 августа глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин обсудил с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко положение дел в медицинской отрасли в прифронтовых громадах региона. Об этом сообщил сам Филашкин.

По его словам, прежде всего они говорили о городах Селидово, Мирноград и Новогродовка.

«В частности, обсудили гуманитарную ситуацию, релокацию медицинских учреждений, эвакуацию работников и оборудования. Уже завтра мирноградская больница перестанет принимать больных, их перенаправят в Добропольскую и Покровскую громады», – рассказал Филашкин.

Напомним, что в Покровской громаде на Донетчине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.