В Мирнограде больница уже завтра перестанет принимать пациентов. Куда их перенаправят

19 августа глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин обсудил с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко положение дел в медицинской отрасли в прифронтовых громадах региона. Об этом сообщил сам Филашкин.
По его словам, прежде всего они говорили о городах Селидово, Мирноград и Новогродовка.
«В частности, обсудили гуманитарную ситуацию, релокацию медицинских учреждений, эвакуацию работников и оборудования. Уже завтра мирноградская больница перестанет принимать больных, их перенаправят в Добропольскую и Покровскую громады», – рассказал Филашкин.
Напомним, что в Покровской громаде на Донетчине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.
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