У Мирнограді лікарня вже завтра перестане приймати пацієнтів. Куди їх перенаправлять

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: особиста сторінка Філашкіна у Телеграм

19 серпня голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін обговорив з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком стан справ у медичній галузі у прифронтових громадах регіону. Про це повідомив сам Філашкін.

За його словами, насамперед вони говорили про міста Селидове, Мирноград та Новогродівку.

«Зокрема, обговорили гуманітарну ситуацію, релокацію медичних закладів, евакуацію працівників та обладнання. Вже завтра мирноградська лікарня перестане приймати хворих, їх перенаправлять до Добропільської та Покровської громад», – розповів Філашкін.

Нагадаємо, що у Покровській громаді на Донеччині оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми.