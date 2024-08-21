РФ пыталась атаковать Киев дронами, ПВО сбила их на подступах к городу

Российская армия вечером и утром, 20-21 августа, направила в сторону украинской столицы до десятки ударных-дронов. Силы и средства противовоздушной обороны сбили российские цели. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.



«По предварительной информации, в сторону столицы направлялось до десятка вражеских дронов. Но силами и средствами ПВО все ударные БпЛА оккупанта были уничтожены еще на подступах к Киеву», — говорится в сообщении.



В ведомстве рассказали, в Киеве отсутствуют жертвы и разрушения.



Ранее мы писали, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении массированной атаки дронов на столицу РФ в ночь на 21 августа.