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РФ пыталась атаковать Киев дронами, ПВО сбила их на подступах к городу

21 августа 2024, 11:30

РФ пыталась атаковать Киев дронами, ПВО сбила их на подступах к городу

Российская армия вечером и утром, 20-21 августа, направила в сторону украинской столицы до десятки ударных-дронов. Силы и средства противовоздушной обороны сбили российские цели. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

«По предварительной информации, в сторону столицы направлялось до десятка вражеских дронов. Но силами и средствами ПВО все ударные БпЛА оккупанта были уничтожены еще на подступах к Киеву», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, в Киеве отсутствуют жертвы и разрушения.

Ранее мы писали, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении массированной атаки дронов на столицу РФ в ночь на 21 августа.

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