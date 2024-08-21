РФ намагалася атакувати Київ дронами, ППО збила їх на підступах до міста

Російська армія ввечері та вранці, 20-21 серпня, направила у бік української столиці до десятки ударних-дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.



«За попередньою інформацією, у бік столиці прямувало до десятка ворожих дронів. Але силами та засобами ППО всі ударні БПЛА окупанта були знищені ще на підступах до Києва», — йдеться у повідомленні.



У відомстві розповіли, у Києві відсутні жертви та руйнування.



Раніше ми писали, що мер Москви Сергій Собянін повідомив про запобігання масованій атаці дронів на столицю РФ у ніч проти 21 серпня.